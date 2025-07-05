Экоферма «Изборский страус» принимает участие в ярмарке «Виноград»

13:12, 05 июля 2025, ПАИ

На площадке Россельхозбанка (РСХБ), расположенной на энограстрономической ярмарке «Виноград» в Пскове, экоферма «Изборский страус» представляет свою продукцию. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Изборский страус» – самая крупная ферма по разведению чёрных африканских страусов на Северо-Западе. Численность экзотических птиц превышает 210 голов. Разведение страуса организовано по полному циклу – от производства яиц до товарного мяса и колбасных изделий. Помимо этого, на ферме производят косметику на основе жира страуса, а из кожи страуса изготавливают галантерейные изделия.

Экоферма представлена на маркетплейсе Россельхозбанка Своё Родное, а на платформе Своё За городом можно забронировать экскурсию по ферме, являющейся заметной частью туристических маршрутов по Псковской области.

«Более семи лет мы сотрудничаем с Россельхозбанком, принимаем участие в проектах в поддержку фермеров, пользуемся банковскими продуктами РСХБ и благодарим за предоставленную возможность участвовать в таком крупном для Пскова мероприятии», – сказал руководитель экофермы Евгений Прокофьев.

У гостей «Винограда» есть возможность приобрести продукцию от экофермы 5 и 6 июля.

Напомним, что фестиваль «Виноград» проходит в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Со всеми новостями о мероприятии можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

Генеральный спонсор эногастрономической ярмарки «Виноград» в Пскове – АО «Россельхозбанк».

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