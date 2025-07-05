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Музыкальная программа девятого дня фестиваля «Виноград» в Пскове: что ждёт гостей

Музыкальную программу девятого дня фестиваля «Виноград» в Пскове опубликовали организаторы мероприятия.

Фото: ПАИ

Так, сегодня, 5 июля, на сцене в «Нижнем городе» (Финский парк) с 16:30 до 17:30 будет выступать Катя Андреева (Псков), с 19:00 до 20:00 – поп-фанк коллектив «Элефантс Грув» (Санкт-Петербург).

На сцене в «Верхнем городе» (парк Строителей) с 17:30 до 18:30 – джаз-квартет Ольги Абдуллиной (Санкт-Петербург).

С 20:00 до 22:00 пройдёт «Битва дискотек» – музыкальный нон-стоп сразу на двух сценах фестиваля.

Напомним, что фестиваль «Виноград» проходит в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Со всеми новостями о мероприятии можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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