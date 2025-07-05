О возрождении отечественного виноделия рассказали эксперты ярмарки «Виноград»

14:21, 05 июля 2025, ПАИ

О росте популярности в виноделии семян российской селекции рассказала винный директор Национального агентства маркетинга российского вина Екатерина Топорищева на круглом столе по вопросам развития отечественной селекции и генетики в растениеводстве. Мероприятие состоялось в рамках эногастрономической ярмарки «Виноград» в Пскове в медиацентре ПАИ по инициативе генерального спонсора мероприятия Россельхозбанка.

«Сейчас виноделы возрождают в России утерянные традиции, заложенные в 1960-70-х годах. Есть ряд российских виноделен, которые активно пользуются отечественными разработками для насаждения селекционных сортов», – сообщила Екатерина Топорищева.

В качестве примера удачного российского сорта винограда представитель винодельни «Табия» Сергей Лысов привёл сорт «Цитронный Магарача».

«Сейчас появляются импортные селекционные сорта, но они сложно приживаются у нас. Мы экспериментировали с международными сортами и поняли, что это очень опасно. Однажды 90 % урожая мы потеряли из-за дождей и яркого солнца, виноград заболел», – рассказал Сергей Лысов.

Винный эксперт, байер федеральных сетей «Бристоль», «Окей», «Ашан» Светлана Карманова поделилась историей о винах, которые успешно делают в Изборске (Псковская область) из местных сортов винограда «Саперави Северный», «Зилга», «Чёрный Жемчуг».

Участники дискуссии также обсудили возможности представления продукции местных виноделен в магазинах федеральных сетей домашнего региона.

Напомним, что фестиваль «Виноград» проходит в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Со всеми новостями о мероприятии можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

Генеральный спонсор эногастрономической ярмарки «Виноград» в Пскове – АО «Россельхозбанк».

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