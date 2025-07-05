Битва дискотек пройдёт на фестивале «Виноград» в Пскове

14:53, 05 июля 2025, ПАИ

Битва дискотек двух эпох – «Нулевые» и «Девяностых» – ждёт гостей эногастрономической ярмарки «Виноград» в Пскове сегодня, 5 июля. Битва начнётся в 20:00, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Псковичей и гостей города приглашают присоединиться к битве дискотек и стать частью настоящего музыкального противостояния двух городов:

«Верхний город» (парк Строителей): DJ Boykoff и «Дискотека 90-х».

«Нижний город» (Финский парк): DJ Pablo и хиты «Дискотеки 2000-х».

«Наденьте удобную обувь и приготовьтесь танцевать до упаду», – отметили в пресс-службе ТКД Псковской области.

Напомним, что фестиваль «Виноград» проходит в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Со всеми новостями о мероприятии можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

Генеральный спонсор эногастрономической ярмарки «Виноград» в Пскове – АО «Россельхозбанк».

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