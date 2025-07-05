Впервые в Псковской области в рамках регэтапа конкурса «Лучший по профессии» пройдут соревнования в номинации «Второй старт»

21:59, 05 июля 2025, ПАИ

Впервые в Псковской области в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» пройдут соревнования в номинации «Второй старт», сообщили ПАИ в региональном министерстве труда и занятости.

Эта номинация для тех, кто:

прошёл профессиональную переподготовку по рабочей профессии в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» или других программ дополнительного профессионального образования;

имеет опыт работы по полученной специальности не менее одного года.

Главный приз – 50 тысяч рублей и возможность представлять Псковскую область на федеральном этапе, призовой фонд которого составит один миллион рублей.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 24 июля через портал «Работа России». С подробной информацией можно ознакомиться по телефону (8 8112) 29-05-41.