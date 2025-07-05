Военные сборы проходят у курсантов-выпускников ВУЦ ПсковГУ

23:22, 05 июля 2025, ПАИ

Более 80 курсантов Военного учебного центра ПсковГУ отправились на учебные военные сборы. В их числе выпускники из групп подготовки сержантов и солдат запаса, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Курсантов ждёт погружение в традиции военной службы и интенсивная практическая отработка знаний, полученных в ВУЦ. В течение месяца им предстоит осваивать все аспекты подготовки – от строевой, общевоенной и физической до боевого применения вооружения и эксплуатации техники.

5 июля у курсантов прошла торжественная церемония приведения к военной присяге.

Напомним, Псковский государственный университет стал единственным вузом в России, который будет готовить специалистов для ВДВ – рядовых и младших сержантов. Срок обучения для старших стрелков в должности рядового составит 1,5 года, для сержантов – командиров отделения – два года.

Военный учебный центр даёт возможность получения дополнительного военного образования: после окончания вуза выпускник сразу становится военнослужащим запаса, ему не надо проходить срочную службу. Если у студента будет желание проходить военную службу по контракту, то его сразу примут на ту должность, по которой он проходил подготовку.