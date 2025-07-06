Чемпионка мира по эстетической гимнастике проведёт сборы в Пскове

11:22, 06 июля 2025, ПАИ

Чемпионка мира по эстетической гимнастике Алиса Ремез приедет на тренировочные сборы в Псков. Об этом сообщается в группе «Эстетическая гимнастика / Псков» в соцсети «ВКонтакте».

С 21 по 25 июля Ремез проведёт занятия с псковскими гимнастками: мастер-классы, растяжка, хореография, дыхание и техника эстетической гимнастики.

Сегодня, 6 июля, открытие записи на сборы. «Это впервые в истории города. Это возможность, о которой мечтают сотни юных гимнасток», – отмечается в группе.

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