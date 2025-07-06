Фермер из Пушкинских Гор представила продукцию на площадке Россельхозбанка на ярмарке «Виноград»
Фермер из Пушкинских Гор Юлия Хвесюк, владелица хозяйства «Наша ягодка» представила свою продукцию на площадке Россельхозбанка (РСХБ), расположенной на энограстрономической ярмарке «Виноград» сегодня, 6 июля, в заключительный день мероприятия. Об этом сообщает театрально-концертная дирекция Псковской области.
-
Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
-
Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
-
Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
В рамках проекта РСХБ «Вкусная пятница» в течение десяти дней ярмарки «Виноград» гости праздника могли продегустировать и приобрести продукцию псковского сыровара Рустама Шабаева и экофермы «Изборский страус», а также отведать африканского сома от фермеров из Ленинградской области.
Продукцию псковских фермеров и фермеров со всей страны можно приобрести на маркетплейсе Своё Родное. В целом экосистема Россельхозбанка Своё максимально охватывает все сферы жизни сельхозпроизводителей и предоставляет для них надежную поддержку.
Фестиваль проходит в Пскове рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» с 27 июня по 6 июля. Генеральный спонсор — Россельхозбанк.
Реклама. ПРОМО «Равные возможности». ИНН 6014003644.
Псковские библиотеки подготовили мероприятия ко Дню семьи, любви и верности
Детский врач-пульмонолог из Санкт-Петербурга провела лекцию и осмотр пациентов в Пскове
Фермер из Пушкинских Гор представила продукцию на площадке Россельхозбанка на ярмарке «Виноград»