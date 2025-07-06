Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Фермер из Пушкинских Гор представила продукцию на площадке Россельхозбанка на ярмарке «Виноград»

Фермер из Пушкинских Гор Юлия Хвесюк, владелица хозяйства «Наша ягодка» представила свою продукцию на площадке Россельхозбанка (РСХБ), расположенной на энограстрономической ярмарке «Виноград» сегодня, 6 июля, в заключительный день мероприятия. Об этом сообщает театрально-концертная дирекция Псковской области.

  • Фермер из Пушкинских Гор представила продукцию на площадке Россельхозбанка на ярмарке «Виноград»
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
  • Фермер из Пушкинских Гор представила продукцию на площадке Россельхозбанка на ярмарке «Виноград»
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
  • Фермер из Пушкинских Гор представила продукцию на площадке Россельхозбанка на ярмарке «Виноград»
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области

В рамках проекта РСХБ «Вкусная пятница» в течение десяти дней ярмарки «Виноград» гости праздника могли продегустировать и приобрести продукцию псковского сыровара Рустама Шабаева и экофермы «Изборский страус», а также отведать африканского сома от фермеров из Ленинградской области.

Продукцию псковских фермеров и фермеров со всей страны можно приобрести на маркетплейсе Своё Родное. В целом экосистема Россельхозбанка Своё максимально охватывает все сферы жизни сельхозпроизводителей и предоставляет для них надежную поддержку.

Фестиваль проходит в Пскове рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» с 27 июня по 6 июля. Генеральный спонсор — Россельхозбанк.

Реклама. ПРОМО «Равные возможности». ИНН 6014003644.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 июля 2025

Псковские библиотеки подготовили мероприятия ко Дню семьи, любви и верности

06 июля 2025

Псковские мастера представили регион на празднике «Купалье» в Белоруссии
06 июля 2025

Детский врач-пульмонолог из Санкт-Петербурга провела лекцию и осмотр пациентов в Пскове
06 июля 2025

План «Ковёр» объявлен в Псковской области
06 июля 2025

Временные ограничения введены в аэропорту Пскова
06 июля 2025

Фермер из Пушкинских Гор представила продукцию на площадке Россельхозбанка на ярмарке «Виноград»
06 июля 2025

В МЧС напомнили правила безопасности накануне Ивана Купалы
06 июля 2025

Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с главой Печорского округа
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...