Фермер из Пушкинских Гор представила продукцию на площадке Россельхозбанка на ярмарке «Виноград»

14:30, 06 июля 2025, ПАИ

Фермер из Пушкинских Гор Юлия Хвесюк, владелица хозяйства «Наша ягодка» представила свою продукцию на площадке Россельхозбанка (РСХБ), расположенной на энограстрономической ярмарке «Виноград» сегодня, 6 июля, в заключительный день мероприятия. Об этом сообщает театрально-концертная дирекция Псковской области.



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области





В рамках проекта РСХБ «Вкусная пятница» в течение десяти дней ярмарки «Виноград» гости праздника могли продегустировать и приобрести продукцию псковского сыровара Рустама Шабаева и экофермы «Изборский страус», а также отведать африканского сома от фермеров из Ленинградской области.

Продукцию псковских фермеров и фермеров со всей страны можно приобрести на маркетплейсе Своё Родное. В целом экосистема Россельхозбанка Своё максимально охватывает все сферы жизни сельхозпроизводителей и предоставляет для них надежную поддержку.

Фестиваль проходит в Пскове рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» с 27 июня по 6 июля. Генеральный спонсор — Россельхозбанк.

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