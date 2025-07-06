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Культура

На фестивале «Виноград» выступит вокальная группа CAMERATA

Сегодня на сцене «Верхнего города» эногастрономической ярмарки «Виноград» выступит заслуженный коллектив Республики Беларусь вокальная группа CAMERATA. Об этом ПАИ сообщили в театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: театрально-концертная дирекция Псковской области

CAMERATA – коллектив, исполняющий a capella, джазовые композиции, а также собственные сочинения в жанре worldbeat. В музыке ансамбля есть и славянский фольклор, и академизм, и джаз. Основу репертуара составляют авторские композиции. CAMERATA полноценно использует технику микрофонного пения и электронной обработки.

Ждем всех сегодня, 6 июля, в 17:00 на «Верхнем» городе.

Ярмарка проходит в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Генеральный спонсор — Россельхозбанк.

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