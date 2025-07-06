Псковские библиотеки подготовили мероприятия ко Дню семьи, любви и верности

17:41, 06 июля 2025, ПАИ

Библиотеки Пскова разработали программу мероприятий, приуроченных ко Дню семьи, любви и верности, сообщили ПАИ в пресс-службе централизованной библиотечной системы Пскова.

В Центральной городской библиотеке на улице Конной на протяжении недели будет работать книжная выставка, посвященная празднику. Посетителям предложат викторину по «Повести о Петре и Февронии Муромских», буклеты и тематические закладки.

В библиотеке – центре общения и информации имени И.Н. Григорьева на улице Юбилейной проходят «Семейные дни в Григорьевке» с рисованием на песочном планшете, играми и викторинами по книге Тамары Крюковой «Динозаврик загонит маму». 8 июля здесь состоятся громкие чтения, викторина на семейную тематику и мастер-класс по созданию броши из атласных лент.

В библиотеке – центре детского чтения на улице Розы Люксембург 8 июля в 10:00 начнется игровая программа «Ромашек белый хоровод» для детей, включающая рассказ об истории праздника, викторину о семейных ценностях и мастер-класс по изготовлению ромашки.

В детской библиотеке «ЛиК» на Октябрьском проспекте 8 июля откроется интерактивная выставка, а также будут организованы филворд, кроссворд и мастер-класс по созданию ромашки.

В детской экологической библиотеке «Радуга» на улице Новосёлов 8 июля в 11:00 пройдут тематические кинопоказы, мастер-классы и откроется интерактивная выставка о семейных традициях.

В библиотеке «Родник» имени С.А. Золотцева 8 июля в 14:00 состоится мастер-класс по изготовлению открытки «Ромашка на счастье».

В библиотеке – общественном центре микрорайона Псковкирпич 8 июля в 12:00 начнется программа «Я люблю свою семью!» с беседой об истории праздника, тематической фотозоной и мастер-классом по созданию символа Дня семьи, любви и верности.