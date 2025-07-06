Вакансия заведующего канцелярией открыта в Псковском УМВД

19:55, 06 июля 2025, ПАИ

В Управлении МВД России по Псковской области открыта вакансия заведующего канцелярией, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

К кандидатам предъявляются следующие требования: наличие образования не ниже среднего профессионального, а также опыт работы в области документационного обеспечения будет считаться преимуществом. Кроме того, необходимы такие качества, как внимательность, ответственность, исполнительность и уверенное владение компьютером.

Рабочий график: с понедельника по пятницу с 08:30 до 18:15 (в пятницу – до 17:00), обеденный перерыв с 12:30 до 14:00. Сотрудникам предоставляются оплачиваемый отпуск, бесплатное медицинское обслуживание и возможность получения материального вознаграждения. Также есть возможность бесплатного получения высшего образования в учебных заведениях МВД России.

Вопрос о размере заработной платы будет рассмотрен на собеседовании. Все заинтересованные могут связаться по телефону 59-24-65.