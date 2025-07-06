Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Вакансия заведующего канцелярией открыта в Псковском УМВД

В Управлении МВД России по Псковской области открыта вакансия заведующего канцелярией, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

К кандидатам предъявляются следующие требования: наличие образования не ниже среднего профессионального, а также опыт работы в области документационного обеспечения будет считаться преимуществом. Кроме того, необходимы такие качества, как внимательность, ответственность, исполнительность и уверенное владение компьютером.

Рабочий график: с понедельника по пятницу с 08:30 до 18:15 (в пятницу – до 17:00), обеденный перерыв с 12:30 до 14:00. Сотрудникам предоставляются оплачиваемый отпуск, бесплатное медицинское обслуживание и возможность получения материального вознаграждения. Также есть возможность бесплатного получения высшего образования в учебных заведениях МВД России.

Вопрос о размере заработной платы будет рассмотрен на собеседовании. Все заинтересованные могут связаться по телефону 59-24-65.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 июля 2025

Временные ограничения сняты в аэропорту Пскова
06 июля 2025

С 1 сентября в России начинают действовать новые правила организации командировок
06 июля 2025

Псковичам дали рекомендации по защите дачи от краж
06 июля 2025

Активный циклон пройдёт по Северо-Западу в первой половине недели
06 июля 2025

Врач озвучила приемлемую порцию черешни
06 июля 2025

Кратковременные дожди и грозы пройдут в Псковской области 7 июля
06 июля 2025

Псковские мастера представили регион на празднике Купалье в Белоруссии
06 июля 2025

Детский врач-пульмонолог из Санкт-Петербурга провела лекцию и осмотр пациентов в Пскове

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...