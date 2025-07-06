«Покружил над Псковом и улетел»: пассажиров турецкого авиарейса высадили в другом городе

22:00, 06 июля 2025, ПАИ

Turkish Airlines организовала пять дополнительных рейсов для вывоза пассажиров с отменённых рейсов, однако 5 июля не все смогли на них пересесть. Петербурженка поделилась историей о том, как её и других туристов оставили в столичном аэропорту с багажом, но без информации и билетов, пишет «Фонтанка.ру».

Как рассказала Екатерина, 5 июля её рейс был одним из двух, вылетевших из Антальи в Санкт-Петербург с небольшой разницей во времени. Однако добраться до места назначения не удалось: самолёт, на борту которого находилось около трёхсот туристов, покружил над Псковом около сорока минут и улетел во Внуково.

По словам Екатерины, причины изменения курса не были озвучены ни во время полёта, ни в течение первых двух часов ночного ожидания в аэропорту. Туристы вынуждены были оставаться в самолёте. Объяснения обещали дать сначала после прохождения паспортного контроля, затем – после выдачи багажа.

«Забираем багаж и спустя полчаса-час узнаём на стойке «Турецких авиалиний», что нас не повезут до конечной точки ни сейчас, ни через два часа, ни через десять часов. Мы получили ответ, что добираться вы можете, как хотите. Хоть поездом, хоть другой авиакомпанией, как откроют Пулково, хоть каршерингом», – рассказала пассажирка.

Билеты на «Сапсан» были раскуплены всего за десять минут, остались лишь несколько мест в разных вагонах, что не подходило семье с детьми. В итоге им пришлось ехать в СВ на скоростном поезде, не надеясь на какую-либо компенсацию.

«Представитель сообщила, что деньги нам, возможно, вернут. Весь вокзал в Москве заполнен теми, кто летел с нами. Кто-то купил билет за 850 евро в одну сторону, и его высадили не в том городе. Кто-то не может купить билет на поезд за свой счёт после отпуска. У кого-то болеют дети, кто-то с инвалидами», – рассказала женщина.

Екатерина резюмировала, что это обернулось потерей нервов, плохим отношением со стороны бортперсонала и менеджеров, длинными очередями и более чем полутора сутками в пути из Турции в Санкт-Петербург.