Киноновинки: что смотреть с 7 по 13 июля

00:00, 07 июля 2025, ПАИ

Кинотеатры и стриминговые площадки снова готовы удивлять! Истории о дружбе, спасении мира и поиске самого себя. Псковское агентство информации расскажет, что смотреть на следующей неделе.

История о том, как один парень решил переписать историю музыки. Что, если бы у вас была возможность изменить прошлое и стать звездой? Именно такой шанс выпадает Егору – обычному певцу из караоке, мечтающему о большой сцене. Судьба преподносит сюрприз в виде загадочного портала в 1991 год. И наш герой решается на авантюру века – он начинает исполнять современные хиты как свои собственные, превращая прошлое в настоящее триумфальное шествие. Фильм «Плагиатор» в кино с 10 июля.

В сердце шумного мегаполиса встречаются три совершенно разные женщины, чьи судьбы переплетаются самым неожиданным образом. Каждая из них переживает свой личный кризис: журналистка Вера разуверилась в любви после череды разочарований, успешный коуч Надежда отчаянно ищет счастья, а скромный архивариус Любовь пытается найти себя в мире, где её собственное имя словно насмехается над её личной жизнью. Случайная встреча на вечеринке становится началом удивительного путешествия. Сериал «Разочарованные» на платформе Okko с 7 июля.

Третий сезон серила «Основание» – это эпическое продолжение легендарной саги о судьбе человечества. Через 152 года после драматических событий второго сезона галактическая империя стоит на пороге величайших испытаний. Укрепившееся «Основание» и ослабевшая Империя вынуждены забыть о разногласиях перед лицом невиданной угрозы. На платформе Apple TV+ с 10 июля.

Шестнадцать лет брака – срок внушительный. Но что, если в один момент идеальная картинка начинает рушиться, обнажая самые болезненные тайны? Именно это происходит с Агнией и Сашей, чья жизнь переворачивается с ног на голову после шокирующего открытия. История предательства принимает неожиданный оборот, когда выясняется, что измена Саши связана с самым близким человеком Агнии – её лучшей подругой Василисой. Второй сезон сериала «Открытый брак» на платформе Okko с 10 июля.

Нью-Йорк встречает закат в жизни амбициозной Джессики. После болезненного расставания она решается на радикальные перемены – переезд в Лондон, где надеется обрести душевное спокойствие и начать всё с чистого листа. Судьба преподносит сюрприз в лице Феликса – эксцентричного британца с обезоруживающим обаянием. Их встреча становится началом удивительного путешествия через лабиринты чувств, где каждый шаг может привести как к счастью, так и к разочарованию. Сериал «Это слишком» на платформе Netflix с 10 июля.