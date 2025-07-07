В Госдуму внесут законопроект о гибком графике работы для многодетных родителей

08:29, 07 июля 2025, ПАИ

Законопроект, предлагающий гибкий график работы для многодетных родителей, внесут в Госдуму депутаты от фракции «Справедливая Россия – За правду» сегодня, 7 июля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.

Авторами проекта стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

«Ключевая цель поправки – законодательно закрепить гарантированную возможность для одного из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) многодетной семьи или семьи с ребенком-инвалидом реализовать своё право на труд в условиях, максимально адаптированных к семейным потребностям, путём установления по их инициативе (на основании письменного заявления) одного из предусмотренных гибких режимов рабочего времени», – говорится в пояснительной записке к проекту.

По словам Миронова, такая льгота должна предоставляться до тех пор, пока младшему ребёнку не исполнится 14 лет или 18 лет – ребенку-инвалиду. Также, заметил он, гибкий график работы может предусматривать неполный рабочий день, неполную рабочую неделю, дистанционную работу, и вводиться он должен по заявлению сотрудника на имя руководства.

Политик добавил, что из-за нежелания работодателей «входить в ситуацию» у многодетных родителей постоянно возникают большие трудности. И зачастую многодетные родители, преимущественно женщины, оставляют работу, переходят на низкооплачиваемые должности с приемлемым графиком, что, в свою очередь, приводит к снижению дохода и уровня жизни семьи, потере профессиональной квалификации, карьерных перспектив.

«Всё негативно сказывается на психологическом климате в семье и приводит к повышению социальной напряжённости в обществе. Но всего этого можно избежать, если работодатели начнут устанавливать гибкий график работы для многодетных родителей», – считает Миронов.