34-летний пскович пропал в садоводческом товариществе

14:53, 07 июля 2025, ПАИ

34-летний пскович Станислав Ботов пропал в садоводческом товариществе «Черняковицы» в Псковском районе, сообщили ПАИ в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Местонахождение мужчины неизвестно с 2 июля.

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Пскович был одет в зелёную футболку, синие джинсовые шорты и чёрные сланцы.