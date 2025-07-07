34-летний пскович пропал в садоводческом товариществе
34-летний пскович Станислав Ботов пропал в садоводческом товариществе «Черняковицы» в Псковском районе, сообщили ПАИ в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Местонахождение мужчины неизвестно с 2 июля.
Пскович был одет в зелёную футболку, синие джинсовые шорты и чёрные сланцы.
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