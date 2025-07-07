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Общество

В Псковской области открыта горячая линия для потребителей платных образовательных услуг

С 7 по 18 июля Управление Роспотребнадзора по Псковской области проводит горячую линию для потребителей платных образовательных услуг. Специалисты помогут разобраться с правами, окажут поддержку в составлении претензий и подскажут, как действовать в спорных ситуациях.

Звонки принимают круглосуточно по бесплатному номеру Единого консультационного центра Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43.

Или с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по телефонам в Пскове: 8 (8112) 62-24-77, 8 (8112) 62-25-03.

Консультационный центр для потребителей при Центре гигиены и эпидемиологии в Псковской области: 8 (8112) 66-21-16, (8112) 66-83-894.

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