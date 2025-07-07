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Общество

Несколько домов, спорткомплекс, диспансер и детсад останутся без водоснабжения в Великих Луках 8 июля

Несколько домов, спорткомплекс, диспансер, детский сад и кафе останутся без водоснабжения в Великих Луках 8 июля в связи с аварийными ремонтными работами на водопроводе на улице Сибирцева, 14, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации со ссылкой на муниципальное предприятие «Водоканал».

Фото: ПАИ

Воды не будет с 09:00 на проспекте Ленина, 6, 8, 10/29, 12/22, 14, на улице Сибирцева, 25, 27, 20, 18, 21, 23 (противотуберкулёзный диспансер), на проспекте Ленина, 8а (детский сад), на проспекте Ленина, 6а (спортивный комплекс), на проспект Ленина, 12/22 (кафе «Чебуречная»).

Водоснабжение восстановят после окончания работ.

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