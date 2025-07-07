Жалобу на постановление инспектора ДПС рассмотрел Великолукский городской суд

18:20, 07 июля 2025, ПАИ

Великолукский городской суд Псковской области рассмотрел жалобу на постановление инспектора ДПС, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 6 мая водитель VOLVO FM-TRUCK 4Х2, выезжая со второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу автомобилю ВАЗ 21214, который двигался по главной дороге, в результате чего произошло ДТП.

Согласно пункту 13.9 ПДД, на перекрёстке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения.

Инспектор ДПС ОВ ДПС Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки водителя автомобиля ВАЗ 21214 (двигавшегося по главной дороге и пользующегося преимущественным правом движения) признал виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), а именно за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги.

Производство же по делу об административном правонарушении в отношении водителя VOLVO FM-TRUCK 4Х2 (двигавшегося по второстепенной дороге) прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

При этом причины прекращения производства по делу инспектор ДПС в своём постановлении не указал, а в судебном заседании пояснил, что не установил в действиях водителя VOLVO правонарушения, поскольку он практически закончил манёвр, в момент столкновения на перекрёстке находился только прицеп, в связи с чем считал, что именно водитель ВАЗ 21214 должен был предпринять меры для избежания столкновения, чего не сделал.

При рассмотрении дела инспектором ДПС были допущены существенные нарушения процессуальных требований, предусмотренных КоАП РФ.

На основании изложенного, постановление инспектора ДПС, которым производство по делу об административном правонарушении в отношении водителя автомашины VOLVO было прекращено, судьёй отменено, дело возвращено на новое рассмотрение.