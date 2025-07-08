В Госдуме рассматривают возможность введения налога на туризм за границей

07:46, 08 июля 2025, ПАИ

В Госдуме обсуждают возможность введения сбора с россиян, выезжающих за границу. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев в беседе с изданием «Абзац». По его словам, речь идет о своеобразном налоге на заграничные путешествия, средства от которого могут быть направлены на развитие внутреннего туризма.

«Эта мера вполне может быть введена, но нужно посмотреть, как она будет воздействовать на экономику. В целом деньги, которые у нас уходят за границу в части выездного туризма, направлять на развитие внутреннего туризма было бы логичным и правильным», — отметил Тарбаев.

Член Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев отметил, что идея о введении налога на выезд за границу пока не рассматривалась в комитете по туризму, и подчеркнул: внутренний туризм в России демонстрирует устойчивый рост, чему способствуют как меры господдержки, так и приток частных инвестиций.

Он также отметил, что конкуренция с выездным туризмом остается серьезным фактором, но прежде чем принимать решение о новых сборах, необходимо проанализировать статистику, международный опыт и влияние такой меры на туристический рынок в целом.