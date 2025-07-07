В Госдуме призвали заменить вывески магазинов с иностранными словами

22:59, 07 июля 2025, ПАИ

Владельцам магазинов и других коммерческих предприятий следует уже сейчас, не дожидаясь вступления в силу новых законодательных норм, обновить вывески и рекламные материалы, исключив из них англицизмы и другие иностранные слова. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале.

«Владельцам магазинов и предприятий следует уже сейчас начать работу по замене вывесок и пересмотру рекламных кампаний, не дожидаясь вступления в силу положений закона», – написал Вячеслав Володин в своём телеграм-канале.

1 марта 2026 года вступит в силу Федеральный закон № 168-ФЗ от 24 июня 2025 года, который устанавливает меры по защите русского языка. В соответствии с этим законом, использование иностранных слов на вывесках магазинов и других коммерческих предприятий будет запрещено.

Председатель Государственной Думы отметил, что в настоящее время на улицах российских городов можно увидеть обилие заимствований и названий на иностранных языках. По его мнению, каждая страна должна защищать свой родной язык и идентичность, делая это последовательно и достаточно строго.