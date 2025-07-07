Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Госдуме призвали заменить вывески магазинов с иностранными словами

Владельцам магазинов и других коммерческих предприятий следует уже сейчас, не дожидаясь вступления в силу новых законодательных норм, обновить вывески и рекламные материалы, исключив из них англицизмы и другие иностранные слова. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале.

«Владельцам магазинов и предприятий следует уже сейчас начать работу по замене вывесок и пересмотру рекламных кампаний, не дожидаясь вступления в силу положений закона», – написал Вячеслав Володин в своём телеграм-канале.

1 марта 2026 года вступит в силу Федеральный закон № 168-ФЗ от 24 июня 2025 года, который устанавливает меры по защите русского языка. В соответствии с этим законом, использование иностранных слов на вывесках магазинов и других коммерческих предприятий будет запрещено.

Председатель Государственной Думы отметил, что в настоящее время на улицах российских городов можно увидеть обилие заимствований и названий на иностранных языках. По его мнению, каждая страна должна защищать свой родной язык и идентичность, делая это последовательно и достаточно строго.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 июля 2025

Михаил Ведерников: Остался под большим впечатлением от тестового показа возможностей «Инии»
07 июля 2025

Всероссийские соревнования по футболу «Надежда» стартовали в Себежском округе
07 июля 2025

Пропавшего в Псковском районе мальчика нашли живым
07 июля 2025

Судебные иски поступили в адрес нескольких резидентов ОЭЗ «Моглино»
07 июля 2025

Об исчезнувшей улице Пскова рассказали в Госархиве
07 июля 2025

Два человека госпитализированы с признаками боррелиоза в псковскую инфекционку за неделю
07 июля 2025

Грозы надвигаются на Псковскую область
07 июля 2025

34 псковича пришли на приём к сенатору Алексею Наумцу

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...