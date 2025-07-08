Псковичей призывают прививаться от пневмококковой инфекции

10:40, 08 июля 2025, ПАИ

Псковичей призывают прививаться от пневмококковой инфекции. Как сообщили ПАИ в Псковской областной клинической больнице, особенно важно привиться пожилым людям, пациентам с хроническими заболеваниями (астма, бронхит, сердечно-сосудистые патологии) и тем, кто входит в группу риска.

Пневмококк – возбудитель пневмонии, менингита и других опасных инфекций. У пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом болезнь может протекать тяжело, с риском летального исхода. Вакцинация снижает вероятность заражения и облегчает течение болезни.

Дозы распределены по поликлиникам объединенной больницы: Великие Луки, поликлиника №1 – 200 доз; Великие Луки, поликлиника №2 – 20 доз; Великие Луки, поликлиника №3 – 350 доз; Кунья – 40 доз.

«Обратитесь в регистратуру своей поликлиники для записи на вакцинацию», – рекомендовали в больнице.