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Общество

Псковичей призывают прививаться от пневмококковой инфекции

Псковичей призывают прививаться от пневмококковой инфекции. Как сообщили ПАИ в Псковской областной клинической больнице, особенно важно привиться пожилым людям, пациентам с хроническими заболеваниями (астма, бронхит, сердечно-сосудистые патологии) и тем, кто входит в группу риска.

Пневмококк – возбудитель пневмонии, менингита и других опасных инфекций. У пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом болезнь может протекать тяжело, с риском летального исхода. Вакцинация снижает вероятность заражения и облегчает течение болезни.

Дозы распределены по поликлиникам объединенной больницы: Великие Луки, поликлиника №1 – 200 доз; Великие Луки, поликлиника №2 – 20 доз; Великие Луки, поликлиника №3 – 350 доз; Кунья – 40 доз.

«Обратитесь в регистратуру своей поликлиники для записи на вакцинацию», – рекомендовали в больнице.

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