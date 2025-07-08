Бывший руководитель псковского УФНС возглавил Росаккредитацию

10:39, 08 июля 2025, ПАИ

Дмитрий Вольвач назначен руководителем Федеральной службы по аккредитации. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается в телеграм-канале кабмина.

Дмитрий Вольвач родился в 1972 году в Москве. В 1996 году окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «физика», в 1998 году – юридический колледж – специализированный институт юриспруденции Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова по специальности «юриспруденция», в 2001 году – Всероссийскую государственную налоговую академию по специальности «финансы и кредит». Кандидат юридических наук.

В 1998–2000 годах работал в межрайонной инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №40 по городу Москве. С 2000 года трудился на различных должностях в Министерстве Российской Федерации по налогам и сборам, а позже в Федеральной налоговой службе. В частности, в 2010–2011 годах он замещал должность руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области.

С 2019 по 2021 год являлся заместителем руководителя этого ведомства. С марта 2021 года занимал пост заместителя министра экономического развития Российской Федерации.

Добавим, что ранее занимавший должность главы Росаккредитации Назарий Скрыпник покинул пост по собственному желанию.