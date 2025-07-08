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Общество

Одностороннее движение вводится на улице Некрасова в Пскове

До 15 сентября на улице Некрасова в Пскове вводится одностороннее движение, сообщили ПАИ в администрации города.

Фото: администрация Пскова

Одностороннее движение автотранспорта вводится на участке от Октябрьского проспекта до улицы Карла Маркса с 10 июля. Это связано с ремонтными работами.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», - предупредили в администрации.

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