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Происшествия

Летевший в Дубай нетрезвый пскович вместо отдыха попал в полицию

Летевший из Санкт-Петербурга в Дубай нетрезвый пскович вместо отдыха попал в полицию. За появление в нетрезвом виде в аэропорту Пулково сотрудники транспортной полиции привлекли его к административной ответственности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе аэропорта.

34-летний житель Пскова слабо ориентировался в окружающей обстановке. От мужчины исходил запах алкоголя. Транспортные полицейские препроводили гражданина в дежурную часть линейного отдела полиции на воздушном транспорте. В результате медицинского освидетельствования установлено состояние алкогольного опьянения.

В отношении правонарушителя возбуждено административное производство по ст. 20.21 КРФ об АП «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Максимальная санкция предусматривает наказание в виде административного ареста на срок до пятнадцати суток.

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