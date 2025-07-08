Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Похитителя продуктов задержали росгвардейцы в Пскове

Подозреваемого в краже из магазина задержали росгвардейцы в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

8 июля около 12:00 росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали 25-летнего жителя Пскова, похитившего из торгового зала продукты.

По данному факту проводится проверка, уточнили в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 июля 2025

В Псковской области возбуждено уголовное дело из-за нападения на сотрудников скорой
08 июля 2025

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту нападения на медиков в Пскове
08 июля 2025

Пять человек спасли при пожаре в Пскове
08 июля 2025

Пьяный житель Опочки бродил по городу и ломал всё, что попадалось на пути
07 июля 2025

Опубликованы фотографии загоревшегося в центре Пскова автомобиля
07 июля 2025

Восьмилетний мальчик пропал в Псковской области
07 июля 2025

Автомобиль задымился на площади Победы в Пскове
07 июля 2025

В Пскове разыскивают обокравших подростка трёх молодых людей

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...