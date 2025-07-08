Похитителя продуктов задержали росгвардейцы в Пскове

14:53, 08 июля 2025, ПАИ

Подозреваемого в краже из магазина задержали росгвардейцы в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

8 июля около 12:00 росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали 25-летнего жителя Пскова, похитившего из торгового зала продукты.

По данному факту проводится проверка, уточнили в пресс-службе.