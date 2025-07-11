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Общество

Как разобраться в квитанциях ЖКУ, рассказываем в карточках

Что входит в квартплату, как рассчитываются платежи и как расшифровать аббревиатуры в платёжке, рассказываем в карточках от группы «ВКонтакте» «Объясняем. Псковская область».

  • Что входит в квартплату,
    Фото: Объясняем. Псковская область
  • Что входит в квартплату,
    Фото: Объясняем. Псковская область
  • Что входит в квартплату,
    Фото: Объясняем. Псковская область
  • Что входит в квартплату,
    Фото: Объясняем. Псковская область
  • Что входит в квартплату,
    Фото: Объясняем. Псковская область
  • Что входит в квартплату,
    Фото: Объясняем. Псковская область
  • Что входит в квартплату,
    Фото: Объясняем. Псковская область
  • Что входит в квартплату,
    Фото: Объясняем. Псковская область

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