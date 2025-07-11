Как разобраться в квитанциях ЖКУ, рассказываем в карточках

08:27, 10 июля 2025, ПАИ

Что входит в квартплату, как рассчитываются платежи и как расшифровать аббревиатуры в платёжке, рассказываем в карточках от группы «ВКонтакте» «Объясняем. Псковская область».