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Происшествия

Горевшее в Писковичах здание могли поджечь

Один пожар произошёл в Псковской области 9 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Так, горело неэксплуатируемое здание на улице Набережной в деревне Писковичи Псковского муниципального округа. В помещении размером 36 квадратных метров огонь повредил пол, помещение закопчено по всей площади.

Сотрудники МЧС спасли здание от огня. Возгорание ликвидировали десять специалистов МЧС России и три единицы техники. Предварительно, причиной пожара стал поджог.

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