Горевшее в Писковичах здание могли поджечь

09:58, 10 июля 2025, ПАИ

Один пожар произошёл в Псковской области 9 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Так, горело неэксплуатируемое здание на улице Набережной в деревне Писковичи Псковского муниципального округа. В помещении размером 36 квадратных метров огонь повредил пол, помещение закопчено по всей площади.

Сотрудники МЧС спасли здание от огня. Возгорание ликвидировали десять специалистов МЧС России и три единицы техники. Предварительно, причиной пожара стал поджог.