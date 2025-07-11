Более 22 тысяч раз псковичи воспользовались услугой снятия наличных на кассах магазинов с начала года – Сбер

10:54, 10 июля 2025, ПАИ

В Псковской области доступен сервис снятия наличных на кассе при безналичной оплате покупок. Лидером по таким операциям стала торговая сеть «Пятёрочка»: с начала года псковичи совершили здесь свыше 21,7 тысячи транзакций по снятию наличных при покупке товаров. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

Процедура простая: сделав покупку, перед оплатой нужно попросить кассира выдать желаемую сумму наличными. После оплаты товара картой обычным способом со счёта гражданина сразу спишутся стоимость товаров и требуемая сумма наличных. Затем можно получить деньги у кассира.

Это значительно упрощает жизнь покупателям: теперь можно снимать наличные прямо в магазине, не тратя дополнительное время на поход в отделение банка или банкомат, отметили в пресс-службе Сбера.

Популярность услуги выросла почти вдвое за первые шесть месяцев этого года. Аналогичный сервис действует также в магазинах сетей «Вкусвилл», «Перекрёсток» и «Улыбка радуги».

Размер одной выплаты ограничен суммой до пяти тысяч рублей, суточный лимит составляет 20 тысяч рублей. Сервис предоставляется клиентам Сбербанка бесплатно, без комиссий. Для владельцев карт других банков условия устанавливает банк – эмитент карты.

«Мы видим заметный рост популярности сервиса за последние полгода. Покупатели высоко оценили возможность удобно получать наличные рядом с местом совершения покупок, особенно в тех районах, где недостаточно банкоматов. Сегодня такая услуга доступна также в 35 магазинах райпо Псковской области благодаря партнёрству Сбербанка и облпотребсоюза», – отметил управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец.