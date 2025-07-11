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Происшествия

Злоумышленники лишили полумиллиона рублей жителей Пскова, Великих Лук, Дедовичей и Порховского района

Злоумышленники обманным путем завладели деньгами жителей Пскова, Великих Лук, Дедовичей и Порховского района на общую сумму около 500 тысяч рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, жертвам звонили незнакомцы, которые представлялись правоохранителями и сотрудниками банковской сферы. Под предлогом необходимости перевода денег на «безопасные счета» злоумышленники ввели собеседников в заблуждение, после чего завладели их сбережениями.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию, возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.

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