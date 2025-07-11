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Спорт

Сборная России сохранила 35-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу сохранила 35-ю позицию в обновлённом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), опубликованном на официальном сайте организации.

Национальная команда России набрала 1 518,54 очка. В июне российская сборная провела два товарищеских матча: 6 июня сыграла вничью с командой Нигерии на домашнем поле – 1:1, а 10 июня одержала победу над сборной Белоруссии на выезде – 4:1.

Лидером рейтинга осталась сборная Аргентины. Второе место занимает Испания, третье – Франция. В топ-10 также вошли команды Англии, Бразилии, Португалии, Нидерландов, Бельгии, Германии и Хорватии.

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