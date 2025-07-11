На образовательно-рекреационную программу о русской бане приглашает Пушкинский заповедник

11:47, 10 июля 2025, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» для жителей и гостей региона уже в эту субботу, 12 июля, в первый раз этим летом проведут образовательно-рекреационную программу «Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бане…».

По традиции проводить программу будут в мемориальной усадьбе «Тригорское» — в бывшем имении Осиповых и Вульфов, соседей и сердечных друзей ссыльного Пушкина, а конкретно — в усадебной баньке, где много раз бывал и сам поэт, и его приятель, тоже стихотворец, Николай Языков.

«За полтора часа гостям расскажут много интересного об истории, местных и дальних традициях и легендах «помывочного процесса»: от состава банных веников и рецептов травяных напитков, рекомендуемых посте посещения парной, до старинных рекомендаций о том, как лучше обращаться к банному духу, чтобы наверняка вызнать у него своё будущее», - отметил в музее.

Кроме того, участникам интерактива предложат «опознать» по аромату душистые и целебные травы, которые использовали для ароматного пара или добавляли в чай, а также попробовать отвары из целебных или просто душистых растений, которые можно собрать именно здесь, в Святогорье. Кроме того, гостей музея научат мастерить несшивной мешочек-саше с пахучим разнотравьем.

Начнут программу в 11:30. В музее просят учесть, что из-за скромных размеров баньки в музее-усадьбе «Тригорское» одновременно на занятии смогут быть не более двадцати человек, поэтому о своём желании стать участником «банной» программы лучше сообщить сотрудникам экскурсионной службы заранее. Это можно сделать по телефону 8 (81146) 2-23-21 в часы работы Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».