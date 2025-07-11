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Российские пятиборцы выиграли юниорский чемпионат мира по эстафетам

Российские спортсмены Андрей Бобров и Кирилл Карачин стали победителями юниорского чемпионата мира по современному пятиборью в эстафете. Соревнования проходят в Египте, пишет ТАСС.

В женской эстафете победу одержали египтянки Жана Аттия и Зейна Амер.

В июле 2023 года Международный союз современного пятиборья (UIPM) установил, что российские и белорусские спортсмены должны подтвердить независимой комиссии отсутствие контрактов с силовыми структурами и публичной поддержки специальной военной операции для участия в международных стартах. В мае 2025 года исполком UIPM разрешил нейтральным спортсменам из России и Белоруссии выступить на чемпионате мира по эстафетам.

Соревнования завершатся 13 июля.

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