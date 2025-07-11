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Спорт

Федерация рыболовного спорта России ведёт переговоры о сотрудничестве с китайскими ассоциациями

Президент Федерации рыболовного спорта России Александр Комиссаров сообщил о переговорах с Китайской ассоциацией рыболовов-спортсменов и Китайской ассоциацией любителей рыбной ловли по вопросам сотрудничества, пишет ТАСС.

Комиссаров отметил, что на прошлой неделе он обсуждал с главой Международной федерации по пресноводной рыбалке Клаудио Уго Маттеоли и его секретарём Барбарой Дуранте участие российских спортсменов в международных соревнованиях. По их словам, запрет Международного олимпийского комитета препятствует этому и возобновление участия возможно только после завершения специальной военной операции.

Он также подчеркнул, что федерация активно взаимодействует с международными организациями. В частности, с китайскими ассоциациями уже проведены соревнования на уровне местных федераций во Владивостоке и Благовещенске, а также запланированы новые международные турниры. Кроме того, в Адыгее на базе «Кужора» готовится международный квалификационный турнир на чемпионат Евразии по ловле карпа, в котором примут участие представители более 15 дружественных стран.

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