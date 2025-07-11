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Общество

Государственное юридическое бюро появится в Псковской области

Государственное юридическое бюро, оказывающее гражданам все виды бесплатной юридической помощи, начнёт работу в Псковской области в этом году. Правовые основания для создания и деятельности такого учреждения внесены в областное законодательство решением депутатов на июльской сессии регионального парламента, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Кроме того, расширен перечень получателей этой меры социальной поддержки. Депутаты поддержали инициативу регионального уполномоченного по правам ребёнка, и теперь за бесплатной юридической помощью смогут обратиться лишённые или ограниченные в родительских правах граждане, если их обращение связано с восстановлением в родительских правах.

Юридическое бюро и адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, будут осуществлять правовое консультирование в устной и письменной форме, а также представлять в судах, государственных и муниципальных органах интересы граждан, выступающих истцами при рассмотрении судами дел о восстановлении в родительских правах и возврате ребёнка родителям.

Напомним, что категории граждан, имеющие право на бесплатную юридическую помощь, определены как федеральным, так и региональным законодательством. Среди тех, кто вправе обратиться за безвозмездной правовой поддержкой, – участники специальной военной операции и члены их семей, дети-сироты, дети-инвалиды, усыновители, малоимущие граждане.

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