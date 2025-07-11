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Общество

Омбудсмены Дмитрий Шахов и Наталия Соколова переизбраны на новый срок полномочий

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и уполномоченный по правам ребёнка Наталия Соколова по истечении пятилетнего срока полномочий сохранили свои должности. Тайное голосование по назначению состоялось на 46-й сессии областного Собрания депутатов, сообщили ПАИ в пресс-службе.

Кандидатуры обоих уполномоченных в соответствии с предусмотренной законодательством процедурой были предложены губернатором Михаилом Ведерниковым, а затем согласованы на федеральном уровне. Официальные письма от уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой поступили в Собрание.

Региональный бизнес-правозащитник Аркадий Мурылёв также продолжит работу в прежнем статусе, но рассмотрение вопроса на сессии откладывается до момента согласования его кандидатуры уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей, чья должность сейчас вакантна.

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