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Ключ к улучшениям в сфере здравоохранения назвал Александр Котов

Ключ к улучшениям в сфере здравоохранения назвал председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в беседе с корреспондентом ПАИ.

Он отметил, что на парламентском часе в рамках сессии Собрания 10 июля депутаты рассмотрели злободневную тему относительно объединения районных больниц.

«Думаю, после этого депутаты сосредоточатся на практической составляющей и уделят внимание тому, какие вопросы задают люди относительно здравоохранения, и будут тщательно, персонально разбирать эти вопросы и из личных обращений, и из соцсетей, и на этом основании делать выводы, в том числе управленческие. Таким образом, нам удастся серьёзно изменить ситуацию в сфере здравоохранения Псковской области», – уверен Александр Котов.

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