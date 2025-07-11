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Общество

Самые трендовые цвета лета-2025 назвала стилист

Трендом этого лета стали мягкие, нежные, приглушённые тона различных цветов, рассказала в интервью радиостанции «Радио 1» специалист по стилю и дизайну аксессуаров Анна Скороходова.

Специалист по стилю утверждает, что в моде сейчас зелёные цвета. Однако это не яркие и броские оттенки, а скорее цвета хаки, травянистые и нежные зелёные тона.

Скороходова также отметила, что мягкий коричневый цвет с карамельными нотками может стать хорошей альтернативой привычному шоколадному.

По словам дизайнера, цвет сливочного масла – это альтернатива бежевому. Он хорошо сочетается с лёгким загаром кожи и помогает подчеркнуть его. Особенно хорошо этот цвет смотрится на вещах из льна и хлопка, то есть на натуральных материалах, добавила стилист.

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