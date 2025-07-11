День художника по свету празднуют в России
День художника по свету – светооператора, или гафера, отмечают в России сегодня, 11 июля.
Праздник не установлен официально, но постепенно охватывает всё большее количество профессионалов этой сферы.
У этой даты есть и историческое обоснование. Именно 11 июля русский электротехник Александр Лодыгин получил патент на изобретение лампы накаливания.
Олег Майоров: Программа «Герои земли Псковской» актуальна для обновления управленческих кадров
Михаил Ведерников: Отряд «Дружина» успешно выполнил более двух тысяч поставленных задач
Проактивный формат оказания поддержки ветеранам СВО обсудили на площадке Совета законодателей