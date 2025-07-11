Варить щи из листьев крапивы советует сегодня народный календарь

07:57, 11 июля 2025, ПАИ

Крапивное заговенье наступило сегодня, 11 июля, по народному календарю, пишет портал calend.ru. В канун Петрова дня, который празднуется 12 июля, молодёжь долго не ложилась спать – веселилась почти до самого утра. Водили хороводы, пели песни, играли. Кроме того, говорили, что тот, кто найдет цветущее растение «петров крест» и вырвет его с корнем, получит небывалую удачу. Считалось, что корень и от любой напасти избавит, и к кладу приведет.

Этот день называли также Крапивным заговеньем. Считалось, что после этой даты жгучая трава теряет свои целебные свойства. Поэтому нужно было успеть сварить щи из листьев крапивы – последние в этом году. Крапиву крестьяне ценили за ее полезность. Из нее готовили салаты, супы, начинки для пирожков, а также солили и квасили. Из листьев молодой крапивы делали отвары и настои, которые обладали свойством восстанавливать силы и останавливать внутренние кровотечения. Девушки применяли это растение в косметических целях – считалось, что его отвар укрепляет волосы и предотвращает их выпадение.

На Руси крапиве приписывали и мистические свойства. Её, к примеру, считали хорошим оберегом от дурного сглаза. Для этого нужно было сжечь семена крапивы на углях и пустить дым по дому. Также для защиты от нечистой силы крапиву вешали на двери и окна. Накануне Петрова дня с деревьев начинали осыпаться листья. Люди говорили: «Упало по листу, придёт август – упадёт по два», – и начинали ждать осени. В некоторых районах огородники уже начинали копать первый картофель. Замечали приметы: если кукушка в это время переставала куковать – это означало, что зима наступит рано.