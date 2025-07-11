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Происшествия

В Великолукском районе мужчины подрались из-за земли

В Великолукском районе мужчины подрались из-за земли, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В апреле между ними произошел конфликт по поводу пользования земельными участками. Во время ссоры один из мужчин нанес другому несколько ударов тростью, тот ответил сопернику кулаками.

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях гражданам назначены штрафы в размере 5000 рублей.

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