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Общество

Регионы получат субсидии на строительство объектов по обращению с ТКО

Правительство РФ продолжит поддержку регионов в создании инфраструктуры для переработки твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщается в телеграм-канале кабмина.

В рамках национального проекта «Экологическое благополучие» в 2025–2030 годах субъектам выделят субсидии из федерального бюджета на условиях софинансирования. Средства направят на строительство и реконструкцию предприятий по сортировке, переработке, обезвреживанию и утилизации отходов, а также на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора.

Меры позволят создать комплексную систему обращения с ТКО, обеспечить сортировку и переработку отходов, минимизировать объем захораниваемого мусора. Работа ведется в соответствии с поручением президента, отметили в правительстве.

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