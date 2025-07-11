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Общество

До +28 градусов ожидается в Псковской области 12 июля

12 июля в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременные дожди, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Будет дуть южный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +14...+19 градусов, днём +23...+28 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

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