До +28 градусов ожидается в Псковской области 12 июля
12 июля в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременные дожди, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть южный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +14...+19 градусов, днём +23...+28 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
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