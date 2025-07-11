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Общество

Псковский медик: Аллергия – извращённая реакция организма на внешние факторы

Аллергия – извращённая реакция организма на внешние факторы, пояснила пульмонолог-аллерголог Татьяна Пистрая в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«У большинства эти факторы никакой реакции не вызывают. А у некоторых есть аллергия даже на воду, в том числе конкретно на псковскую воду, не говоря о мёде, орехах и фруктах», - перечислила медик.

Татьяна Пистрая рассказала, в частности, о пациентке, которая приезжала в Псков на несколько месяцев в году из Средней Азии и имела аллергию на местную воду. «При возвращении домой у неё всё налаживалось», - отметила аллерголог.

Медик также отметила, что все продукты могут вызывать аллергию. «Тут всё очень индивидуально. Есть, конечно, более аллергенные продукты, есть менее. Реже вызывают аллергию все виды капусты, кабачки, огурцы», - уточнила Татьяна Пистрая.

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