Псковский медик: Аллергия – извращённая реакция организма на внешние факторы
Аллергия – извращённая реакция организма на внешние факторы, пояснила пульмонолог-аллерголог Татьяна Пистрая в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«У большинства эти факторы никакой реакции не вызывают. А у некоторых есть аллергия даже на воду, в том числе конкретно на псковскую воду, не говоря о мёде, орехах и фруктах», - перечислила медик.
Татьяна Пистрая рассказала, в частности, о пациентке, которая приезжала в Псков на несколько месяцев в году из Средней Азии и имела аллергию на местную воду. «При возвращении домой у неё всё налаживалось», - отметила аллерголог.
Медик также отметила, что все продукты могут вызывать аллергию. «Тут всё очень индивидуально. Есть, конечно, более аллергенные продукты, есть менее. Реже вызывают аллергию все виды капусты, кабачки, огурцы», - уточнила Татьяна Пистрая.
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