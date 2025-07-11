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Общество

Заседание комитета по земельным ресурсам состоялось в городской Думе

Заседание комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы состоялось в пятницу, 11 июля, под председательством Григория Стороненкова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.

Фото: ПГД

Депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в порядок определения цены земельных участков, находящихся в собственности муниципалитета, при заключении договоров купли-продажи таких земельных участков без проведения торгов и об установлении срока их оплаты.

Кроме того, они обсудили изменения в правилах землепользования и застройки, а также условия приватизации арендуемого индивидуальным предпринимателем муниципального объекта нежилого фонда, расположенного по адресу: ул. Профсоюзная, 3.

Члены комитета проголосовали за то, чтобы рекомендовать председателю Псковской городской Думы внести данные вопросы в повестку дня очередной сессии с рекомендацией депутатам «принять».

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