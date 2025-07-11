Более 12 тысяч детей отдохнут в лагерях Псковской области

17:59, 11 июля 2025, ПАИ

Более 12 тысяч детей отдохнут на территории Псковской области в местах оздоровления и отдыха. По сравнению с прошлым годом рост составил 3,6 %, рассказала заместитель министра образования региона Татьяна Лозницкая, пишет «Псковская правда».

Она также поделилась, что работа по обеспечению качественного отдыха и воспитания детей в школьных и загородных лагерях продолжается в Псковской области.

Основу кадрового состава составляют опытные педагоги, которые с удовольствием работают с детьми, а также студенты ПсковГУ и сельскохозяйственной академии в Великих Луках, где в этом году подготовили дополнительное количество вожатых для южных районов региона, отметила Татьяна Лозницкая.

Педагогов направляют на работу в загородные лагеря с сохранением заработной платы по основному месту работы, а многие используют возможность совмещать отдых с подработкой в лагерях. Вожатые – преимущественно студенты, прошедшие специальную подготовку.

Школьные лагеря – это не просто отдых, а организованный досуг с единой программой воспитательной работы, подчеркнула замминистра. Дети участвуют в прогулках, конкурсах, чтении, посещают музеи, культурные и спортивные мероприятия. Программа включает освоение дополнительных образовательных курсов, например патриотической направленности или просмотр и обсуждение фильмов. Руководители образовательных учреждений контролируют качество программ, а сотрудники проходят обучение и повышение квалификации.

Чаще всего в школьные лагеря записывают детей начальных и средних классов.

Все лагеря, включая частные, должны быть включены в официальный реестр и проходят обязательные проверки контролирующими органами, в том числе по организации питания и безопасности. Несанкционированные палаточные лагеря выявляются и пресекаются, но при соблюдении требований могут быть легализованы.

Частные предприниматели проявляют интерес к открытию профильных лагерей, особенно спортивных, включая палаточные, что отвечает запросам родителей и тренеров. По региональным квотам в 2025 году 149 псковских школьников смогут отдохнуть в лагерях «Артек», «Орлёнок» и «Алые паруса».

Кроме того, в августе около 100 детей из Белгорода приедут отдохнуть в псковский лагерь «Звёздный», продолжая традицию межрегионального обмена, начатую в прошлом году, заключила Татьяна Лозницкая.