Рейд по выявлению должников среди водителей провели псковские судебные приставы

19:27, 11 июля 2025, ПАИ

Двухчасовой рейд по выявлению должников среди водителей провели сотрудники УФССП России по Псковской области совместно с сотрудниками Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, сообщили ПАИ судебные приставы.

C помощью чат-бота и технологии идентификации государственных регистрационных знаков судебные приставы в транспортном потоке определяли автомобили, находящиеся в собственности у неплательщиков. За один день они проверили более 35 транспортных средств.

Таким образом был выявлен 40-летний житель Себежа, многократно нарушавший правила дорожного движения. Мужчина накопил большое число неоплаченных штрафов за систематическое превышение скорости. В рамках исполнительного производства в отношении данного гражданина была применена крайняя мера принудительного исполнения – арест и последующая конфискация транспортного средства. Автомобиль был изъят непосредственно на месте правонарушения и помещён на специализированную штрафстоянку. Данная мера является законным следствием неоднократного игнорирования гражданином требований законодательства в области дорожного движения.

В ходе рейда также был остановлен автомобиль, за рулём которого находился мужчина, управлявший машиной по доверенности. Как выяснилось, владелица транспортного средства – 47-летняя псковичка – числится в базе как должник по 17 исполнительным производствам. Основные задолженности связаны с неуплатой коммунальных и налоговых платежей. Её автомобиль также был арестован и изъят.

Всего по итогам рейда было арестовано и изъято три транспортных средства на общую сумму задолженности 783 тысячи рублей, включая исполнительский сбор. Все машины переданы на ответственное хранение на специализированную стоянку.

Судебные приставы с каждым из должников провели разъяснительную работу, темой которой стали последствия уклонения от уплаты долгов.

Напомним, что проверить наличие задолженности можно через «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте УФССП России по Псковской области, а также на портале «Госуслуги».