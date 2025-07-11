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Общество

В Псковской области почти четверть исследованных клещей оказались заражены боррелиозом

С 3 по 9 июля в медицинские организации Псковской области по поводу присасывания клещей обратился 101 человек, в том числе 33 ребёнка. С начала сезона от кровососущих пострадало 2 228 человек, в том числе 576 детей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора России по Псковской области.

Фото: ПАИ

Чаще других сталкивались с клещами жители Пскова и Великих Лук – 672 и 329 жалоб соответственно. Среди районов-лидеров по количеству случаев присасывания клещей: Псковский – 137, Опочецкий и Пустошкинский – по 104.

В лабораториях исследовали 2 531 клеща. Поражённость кровососущих клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, а именно клещевым вирусным энцефалитом составила 0,12 %, иксодовым клещевым боррелиозом – 23,53 %, моноцитарным эрлихиозом человека – 2,6 %, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 1,73 %.

С начала сезона зарегистрировано два случая клещевого вирусного энцефалита у одного взрослого и одного ребёнка, два случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у взрослых.

За январь – июнь 2025 года вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 1 395 человек, в том числе 183 ребёнка, ревакцинирован 2 067 человек, в том числе 100 детей.

Завершены акарицидные обработки на площади 675 гектаров.

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В Псковской области почти четверть исследованных клещей оказались заражены боррелиозом

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