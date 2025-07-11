Проект реставрации псковского храма Климента Папы Римского находится на согласовании в Министерстве культуры РФ

21:50, 11 июля 2025, ПАИ

Выполнен проект ремонтно-реставрационных работ храма Климента Папы Римского а Пскове, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)».

Проект находится на согласовании в Министерстве культуры РФ. Проектные работы выполнены проектной организацией ООО «Реставрационно-строительные мастерские Псковской епархии». Главный архитектор – Анна Перепеч.

В ходе реставрации предполагается выравнивание положения креста и малой главки, замена сгнивших элементов деревянных конструкций главы. В настоящее время стойка, в которую закреплён крест центральной главы церкви Климента, частично разрушена, так как поражена гнилью. Также тарлепы креста в настоящий момент оборваны. Совокупность ветровой нагрузки, а также негативные последствия вышеперечисленных дефектов конструкций и элементов главки церкви вызвали крен креста, добавили специалисты.

Отметим, церковь во имя Климента Папы Римского и Петра Александрийского бывшая монастырская. Монастырь на левом берегу реки Великой рядом с Мирожским монастырём существовал уже в XIV веке. Не позднее XVI века главный престол монастырского храма был освящён во имя двух священномучеников Климента Папы Римского и Петра архиепископа Александрийского.

Имеются сведения о том, что в 1615 году монастырь был разорён шведами, но вскоре возобновлён, в начале XVIII века снова упразднён, а церковь приписана к архиерейскому дому.