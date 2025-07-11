Поддержку семьям участников спецоперации окажет ИЦ № 1 в Великих Луках

23:23, 11 июля 2025, ПАИ

Исправительный центр № 1 в Великих Луках окажет помощь и поддержку семьям участников специальной военной операции, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Решение принято по итогам встречи заместителя начальника ИЦ-1 УФСИН России по Псковской области Артёма Облукова с представителями клуба «Zа СВОих». Мероприятие состоялось в кадровом центре Великих Лук в рамках Всероссийской недели правовой поддержки, направленной на предоставление бесплатной юридической помощи, защиту прав и интересов участников СВО и членов их семей.

На заседании круглого стола присутствовали специалисты фонда «Защитники Отечества», военного комиссариата, адвокаты, духовенство. Обсуждался широкий спектр вопросов: консультирование, содействие в оформлении необходимых документов, трудоустройство и ряд других. Руководство ИЦ-1 выразило готовность активно участвовать в реализации программ поддержки военнослужащих. Достигнута договорённость об оказании помощи одной из семей участника СВО в благоустройстве придомовой территории.

«Для нас это мероприятие стало логичным продолжением деятельности по выполнению одной из приоритетных государственных задач. Учреждение уже несколько лет занимается сбором и отправкой гуманитарной помощи, откликается на просьбы родных защитников Родины. Мы прикладываем максимум усилий, осознавая всю важность этой работы», – подчеркнул заместитель начальника ИЦ-1 Артём Облуков.