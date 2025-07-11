Актрисе Алисе Фрейндлих вручили орден «За заслуги перед Отечеством» I степени

23:49, 11 июля 2025, ПАИ

Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени вручил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов народной артистке СССР Алисе Фрейндлих, пишут «Известия».

Губернатор Санкт-Петербурга отметил, что для него большая честь выполнить поручение президента России Владимира Путина и вручить актрисе столь высокую государственную награду. Он также пожелал Фрейндлих удачи и новых творческих успехов на сцене.

В своём обращении к актрисе Александр Беглов подчеркнул, что она является воплощением ленинградского характера, и выразил благодарность от имени всех жителей города за её доброту и интеллигентность.

Отметим, что актриса стала одной из немногих полных кавалеров ордена «За заслуги перед Отечеством». На церемонии вручения награды присутствовали не только другие ведущие актёры труппы Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова, но и родственники Фрейндлих. Церемония прошла в стенах театра на набережной Фонтанки.